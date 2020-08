© Markenfilm Markenfilm-Geschäftsführer Oliver Hack

Schwere Zeiten für die deutschen Werbefilmer: Schon 2019 musste mehr als die Hälfte der 20 umsatzstärksten Produktionsfirmen ein Minus in den Bilanzen verbuchen – und damals ahnte noch keiner, was ihnen 2020 blühen würde. Die Coronakrise hat die schon länger von hohem Kostendruck und geringen Margen gebeutelte Branche in eine historische Krise gestürzt. 2019 gingen die Umsätze vieler Unternehmen im Durchschnitt bereits zwischen 15 und 20 Prozent zurück. Dieses Jahr rechnen Branchenkenner mit einem erneuten Minus von mindestens 40 Prozent.