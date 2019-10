In ihrer neuen Position soll Buley die Kompetenzen des Unternehmens im Bereich Digitale Business Transformation weiter ausbauen. Dazu soll sie ihre langjährige Erfahrungen aus den Bereichen Experience Design einsetzen. Sie arbeitet eng mit John Maeda, Global Chief Experience Officer bei Publicis Sapient, zusammen.Buley war zuletzt als Director of Design Education bei der digitalen Produktdesignplattform InVision tätig. Zu den weiteren Stationen ihrer Karriere zählen Adaptive Path, Intuit, BlackRock und Forrester Research. Zudem ist Buley in der Forschung tätig und hatte bereits mehrere Veröffentlichungen in internationalen Publikationen wie Havard Business Review und Forbes.Neben der neuen Group Vice President und Experience Research Lead hat Publicis Sapient mit Kristi Erickson als Chief Talent Officer, Wendy Johansson als Experience Transformation Lead und Priya Bajoria als Senior Vice President Financial Services kürzlich drei weitere weibliche Führungskräfte in die globale Führungsetage berufen. tt