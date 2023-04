Publicis

Björn Klaas steigt bei Spark Foundry zum Managing Director auf

Bei der Mediaagentur Spark Foundry in Düsseldorf gibt es einen Wechsel an der Spitze. Neuer Managing Director ist Björn Klaas. Der 39-Jährige war bislang als Managing Partner für die Tochter von Publicis Media tätig und rückt nun an die Spitze. Er folgt auf den bisherigen Chef Robin Jansen.

In seiner neuen Funktion berichtet Klaas an Oliver Korte und Katja Reis, CEO beziehungsweise COO von Publicis Media in Deutschland. Im Sommer vergange