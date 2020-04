Wer in der neuen Konstellation die Führung in der DACH-Region übernimmt beziehungsweise ob es diese Position in Zukunft überhaupt noch geben wird, ist nicht bekannt. Bislang äußert sich Publicis dazu nicht. Sicher ist dagegen, dass Billingsley auch als weltweiter Marketingchef Chairman von One Touch und Emil bleibt. Die Chefs dieser Agenturen berichten weiterhin an ihn.Er selbst wiederum berichtet in Zukunft direkt an Konzernchef Arthur Sadoun. Mitglied im vierköpfigen Vorstand (Directoire) wird er allerdings auch in der neuen Funktion nicht. Billingsley bleibt im erweiterten Leitungsgremium Management Committee, dem insgesamt 21 Führungskräfte der Publicis-Holding angehören.Zu seinen Aufgaben als Global CMO gehören neben der Vermarktung der Gruppe unter anderem die Entwicklung neuer Produkt- und Agenturangebote wie zum Beispiel der Aufbau weiterer Exklusiv-Einheiten für neue Kunden. Außerdem verantwortet Billingsley die interne und externe Kommunikation des Konzerns. mam