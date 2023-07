Serviceplan

Serviceplan-COO Kieve Ducharme und Alexander Nagel

Vor knapp einem Jahr hat die Serviceplan Gruppe ihre Craft- und Produktionsexpertise unter der neuen Marke Serviceplan Make gebündelt . Jetzt bekommt die globale Produktionseinheit noch mehr Kreativpower: Von Serviceplan Campaign wechselt Alexander Nagel als Creative Lead zu Serviceplan Make.

Teilen

Bei Serviceplan Campaign in München war Nagel seit 2017 Kreativgeschäftsführer. Jetzt übernimmt er in der neu geschaffenen Position als Creative Lead die Verantwortung für das kreative Produkt von Serviceplan Make. Konkret soll er die kreative Exzellenz bei Serviceplan Make mit Crafted Content und Content at Scale weiter stärken und für eine bestmögliche Vernetzung mit den Kreativagenturen der Gruppe sorgen. Er ergänzt das Führungsteam der Produktionsunit um Kieve Ducharme (für Global Growth zuständig), Timo Wolf (Clients & Services), Nastuh Abootalebi (Innovation & Operations) sowie Maik Schmidt (Curation) und berichtet an Serviceplan-CCO Till Diestel.





"Ich kenne Alexander schon lange – nicht nur als preisgekrönten Kreativen sondern auch als großartigen Menschen. Deshalb freue ich mich besonders, dass er diese neu geschaffene Rolle bei Serviceplan Make übernimmt", so Diestel. "Alex versteht, wie wichtig Exzellenz in Craft ist. Und nur wenn Produktion und Kreativ-Bereich symbiotisch zusammenarbeiten, können wir die qualitative Messlatte immer höher legen."



Alexander Nagel selbst ergänzt: "Ich habe meine Karriere als Producer gestartet. Nun freue ich mich sehr, meine Expertise und Verständnis für Agenturen aus 18 tollen Jahren bei Serviceplan Campaign mit dem ‚Machen‘ im Produktionsbereich zu verbinden. Ich möchte Innovation aktiv mitgestalten und zum Beispiel KI in unseren Produktionen sinnvoll integrieren: Für kreativen Spielraum, beste Qualität, frisches Storytelling, kombiniert mit Effizienz und Freude." "Ich kenne Alexander schon lange – nicht nur als preisgekrönten Kreativen sondern auch als großartigen Menschen. Deshalb freue ich mich besonders, dass er diese neu geschaffene Rolle bei Serviceplan Make übernimmt", so Diestel. "Alex versteht, wie wichtig Exzellenz in Craft ist. Und nur wenn Produktion und Kreativ-Bereich symbiotisch zusammenarbeiten, können wir die qualitative Messlatte immer höher legen."Alexander Nagel selbst ergänzt: "Ich habe meine Karriere als Producer gestartet. Nun freue ich mich sehr, meine Expertise und Verständnis für Agenturen aus 18 tollen Jahren bei Serviceplan Campaign mit dem ‚Machen‘ im Produktionsbereich zu verbinden. Ich möchte Innovation aktiv mitgestalten und zum Beispiel KI in unseren Produktionen sinnvoll integrieren: Für kreativen Spielraum, beste Qualität, frisches Storytelling, kombiniert mit Effizienz und Freude."

Der Kreative arbeitet seit 18 Jahren ununterbrochen bei der Serviceplan Group und stieg in dieser Zeit vom Junior Art Director bis zum Kreativgeschäftsführer auf. An der Seite von Christoph Everke und Michael Jaeger betreute er Kunden wie Fressnapf, Penny, Ehrmann, O2, Kindernothilfe und gewann zahlreiche Awards, darunter drei Grands Prix bei den Cannes Lions - etwa für den Penny-Weihnachtsfilm "Der Wunsch".

Der Kreative arbeitet seit 18 Jahren ununterbrochen bei der Serviceplan Group und stieg in dieser Zeit vom Junior Art Director bis zum Kreativgeschäftsführer auf. An der Seite von Christoph Everke und Michael Jaeger betreute er Kunden wie Fressnapf, Penny, Ehrmann, O2, Kindernothilfe und gewann zahlreiche Awards, darunter drei Grands Prix bei den Cannes Lions - etwa für den Penny-Weihnachtsfilm "Der Wunsch".