Tanja Thomas kommt von Lego zu DDB München

Die Agentur DDB München erweitert ihr Führungsteam. Zum 15. Juni steigt PR-Expertin Tanja Thomas bei der Omnicom-Tochter ein. Sie war zuletzt bei Lego als Kommunikationschefin für die DACH-Region verantwortlich. Davor arbeitete sie als Country Lead Publicity beim Streaming-Dienst Netflix.

Bei ihrem neuen Arbeitgeber soll Thomas als Director PR & Corporate Communications vor allem das Team für den Kunden McDonald's verstärken. Sie wird Teil des Management Boards von DDB am Standort München, zu dem außer ihr noch Kreativgeschäftsführer Marcus Maczey sowie Bastian Scherbeck und Nina Uhlig (Beratung), Moritz Kiechle (Strategie) und Stephanie York (HR) gehören. Sie alle berichten an Gruppen-CEO Toby Pschorr und Kreativchefin Diana Sukopp, die neben Maczey und COO Jochen Spöhrer als Geschäftsführer der Niederlassung in München eingetragen sind.





"Mit Tanja Thomas stärken wir unsere PR- und Corporate-Communications-Expertise am Münchner Standort. Ihre innovativen Impulse werden die Kompetenzen unserer Agenturleitung perfekt ergänzen", sagt Pschorr. Die Erweiterung wurde notwendig, nachdem PR-Experte Peter Johannes die Agentur verlassen hatte. Er stand lange Zeit an der Spitze der PR- und Content-Tochter Salt Works, die im Frühjahr 2021 mit Heye zu DDB München zusammengelegt und nach der Fusion von Johannes geführt wurde. Nach seinem Weggang, der Ende vorigen Jahres bekannt wurde, holte die Agentur mit Bastian Scherbeck einen erfahrenen Berater, der aus einen bisherigen Stationen allerdings über keine Erfahrung im PR-Bereich verfügt. Diese Lücke soll nun Thomas schließen.