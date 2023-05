picture alliance / Westend61 | Elisatim

Der GPRA will die deutsche Agenturszene langfristig nachhaltiger machen

Nachhaltiges Handeln wird in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen immer wichtiger. Dieser Entwicklung trägt jetzt auch die Gesellschaft Public Relations Agenturen in Deutschland (GPRA) Rechnung und legt einen Aktionsplan für Nachhaltigkeit in der Agenturwelt vor. Dabei wurde ein Wirkungskreis mit drei Ebenen definiert, der für langfristige Veränderungen sorgen soll.

Das neue Positionspapier ist der erste Arbeitsnachweis der kürzlich gegründeten Initiative für Nachhaltigkeit innerhalb des GPRA. Es en