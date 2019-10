Am gestrigen Montag bekamen Passanten im Berliner Sony Center erstmals einen Eindruck davon, wofürsteht. In Zusammenarbeit mit der Formel-E hateinen Pop-up Store entwickelt. Dort präsentiert der Kfz-Direktversicherer künftig seine Angebote mithilfe interaktiver Produkte unter dem Motto "Making it possible now".So konnten potentielle Kunde beispielsweise in einem Rennsimulator ihre Fahrkünste testen und dabei mit etwas Glück VIP-Tickets für das Formel-E-Rennen in Berlin gewinnen. Auch mit Bildern, die in einer Fotobox im Pop-up Store gemacht und unter einem bestimmten Hashtag geteilt wurden, konnten Besucher Tickets gewinnen. Ende Oktober soll der Pop-up Store nach München weiterziehen und anschließend durch ganz Europa touren."Avantgarde hat mit dem Pop-up-Konzept eine Kommunikations-Plattform geschaffen, über die wir zeigen können, dass eine neue, moderne Zeit der Versicherung angebrochen ist", sagt Bart Schlatmann, CEO der Allianz Direct. "Wir freuen uns auf die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und sind sehr gespannt, wie die Idee bei unseren Kunden ankommt." hmb