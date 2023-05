Der Einfluss des 1975 erstmals vom Band gerollten Hyundai Pony reicht bis in die Gegenwart

Vor fast 50 Jahren brachte Hyundai sein erstes Modell auf den Markt. Der Pony war das erste in Südkorea gebaute Auto überhaupt. Jetzt erzählt Leadagentur Jung von Matt/Spree in einem dokumentarischen Kurzfilm die Geschichte des Fahrzeugs und zeigt, welchen Einfluss der Pony noch heute auf die Hyundai-Modellpalette hat.

"Pony: The Next Chapter" - so lautet der Titel des zehnminütigen Onlinefilms, mit dem Hyundai und Jung von Matt/Spree anhand von Archivmaterial und neuen Bildern die besondere Geschichte des Modells für ein internationales Publikum nacherzählen. Dabei geht es zunächst vor allem um die Widrigkeiten beim Produktionsprozess des Autos in den 1970er Jahren in Korea sowie den späteren Export des Modells, ehe die Macher die Brücke zur Gegenwart und zur Zukunft schlagen. Zudem gibt es in dem Film das erste Wiedersehen von Designer Girogetto Giugiaro und dem einstigen Hyundai-Chef Chung Goo Lee nach 40 Jahren."Die faszinierende Entstehungsgeschichte von Hyundai fängt den gleichen kühnen und innovativen Geist ein, den wir heute in der Marke sehen", sagt Franziska Spiess, Geschäftsführerin von Jung von Matt/Spree. "Wir mussten diese Geschichte so erzählen, dass sie nicht nur bei den Südkoreanern, sondern bei Autofans weltweit Anklang findet."

Hyundai Hyundai wirbt im Retrostil für das "Next Chapter" des Pony

Zudem spielt das vom ersten Modell inspirierte Concept Car Pony EV Heritage eine wichtige Rolle in der Kampagne und steht dabei für die Zukunft des koreanischen Kultautos. In dem Film wird das Konzeptmodell in einer animierten futuristischen Fahrszene dank eines LED-Studios "zum Leben erweckt". Zudem feiern Kunde und Agentur das Pony-Concept-Car auf einem Retro-Anzeigenmotiv (siehe unten).Neben dem Hauptfilm auf Youtube kommen verschiedene Bewegtbild- und Fotoassets auf

den

globalen Instagram-, Facebook- und Twitter-Kanälen sowie auf der Website von Hyundai zum Einsatz. "Pony: The Next Chapter" ist Teil einer größeren Kampagne, die das Erbe von Hyundai zelebrieren soll. Im Juni erscheint in diesem Zuge ein zweiter Dokumentarfilm mit dem Titel "Me and My Car“. Darin geht es um einen jungen Fahrer aus den Niederlanden, der den letzten Pony in Europa besitzt.Die Gesamtproduktion wurde von Jung von Matt/Play in Berlin geleitet, die Assets wurden von Fount und Markenfilm produziert. Regie führte Anthony Molina.