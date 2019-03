Im Hinblick auf den demographischen und digitalen Wandel sei es das Ziel der Krankenversicherung mit 10,3 Millionen Versicherten, immer wieder neue Zielgruppen zu erreichen. Laut Heimat sei die Herausforderung dabei, dass sich Krankenkassen kaum in ihren Leistungen unterscheiden und sich gerade jüngere Menschen nur wenig für das Thema Gesundheit interessieren. Die zentrale Frage: Wie gewinnt man sie also für die Techniker?"Heimat hat uns gezeigt, dass man in der Lebenswelt der Menschen stattfinden und dabei authentisch bleiben kann. Und unsere neue Kreativagentur hat einfach am besten verstanden, was wir angesichts der Digitalisierung brauchen", kommentiert, Marketingleiter der Techniker Krankenkasse, das Pitchergebnis."Die Techniker und Heimat - das passt gut zusammen! Der hoheAnspruch an strategisch kluge und kreative Kommunikation verbindet uns ebenso, wie eine agile und digital fokussierte Arbeitsweise in einem gemeinsamen Kunden-Agentur-Team. Die kreative Nutzung von Data und Experience Design gepaart mit ein bisschen Irrationalität bei der Ideenfindung wird uns zu kraft- und effektvoller Kreation führen. Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft und auf die vor uns liegende Zusammenarbeit", erklärt, CEO und Partner bei Heimat. jeb