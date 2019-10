Insgesamt zehn Monate lief der Pitch beiundJetzt gibt es das Ergebnis. Diebetreut weiter die Mediaetats der beiden koreantischen Autohersteller in Europa, Russland und der Türkei. An dem harten Verfahren, das im Dezember 2018 begonnen hatte, waren Stakeholder von Innocean, Hyundai und Kia aus Europa, Korea und Russland beteiligt.Künftig wollen die Partner noch enger zusammenarbeiten.gibt dabei schon die Richtung vor. "Wir sind entschlossen, diese gestärkte Partnerschaft zu nutzen, um unsere Kunden Hyundai und Kia als Spitzenreiter für neue Mobilitätslösungen zu positionieren", sagt der European Group Media Director bei Innocean.Bei Havas Media weiß man um die Verantwortung für Hyundai und Kia, die beide weiter Marktanteile gewinnen und ihr Markenprofil weiter schärfen wollen. "Beide Marken haben in mehreren Segmenten ambitionierte Pläne für die Zukunft und wir freuen uns darauf, ihnen bei der Navigation durch zukünftige Herausforderungen zu helfen", erklärt Peter Mears, Global CEO Havas Media. Ab morgen beginnt somit eine neue Phase der Zusammenarbeit. mir