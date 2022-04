Das Mandat umfasst den Gesamtetat für die Bereiche B-to-B und Endverbraucher sowie die komplette Vertriebskommunikation. Die Zusammenarbeit beginnt im 2. Quartal. Mit dem Etatgewinn kann Die Crew ihr Portfolio im Bereich Gebäudetechnik weiter ausbauen. Hier arbeitet man bereits für Kunden wie Sto, Bosch Professional, Bosch Building Technologies und Dormakaba.



Auf Kundenseite verantworten Gabriele Hammer, Gruppenleiterin Marketing und Brandmanagerin bei Bosch Thermotechnik, sowie Martin Hauser, Marketing Manager des Partnerprogramms, die Zusammenarbeit mit Die Crew. "Gerade jetzt, wo die Themen Nachhaltigkeit und regenerative Energien von immer größerer Bedeutung sind, muss es unser Ziel sein, die Fachansprache an unsere B-to-B-Kunden zu optimieren und unsere B-to-C-Kunden so fundiert wie möglich zu informieren", erklärt Hauser, was er sich von dem neuen Agenturpartner erwartet.Zum Produktportfolio von Bosch Thermotechnik gehören unter anderem Wärmepumpen, Gas- und Öl-Brennwert-Geräte, Solarthermie-Anlagen und Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 14.200 Mitarbeitende. Der neue Etathalter Die Crew wurde 1983 gegründet und hat aktuell rund 50 Angestellte. 2021 erzielte die Agentur einen Honorarumsatz von 4,75 Millionen Euro. Zu den weiteren Kunden gehören Ratiopharm, Hartmann, Bosch Power Tools und Fairenergie. Unter dem Dach der Kernagentur gibt es noch die Spezial-Units Crew Audio, Crew Motion und Crew Digital. mam