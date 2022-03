Baumann ist erst seit dem vergangenen Jahr für Pilot München tätig. Sie kam seinrzeit von der Serviceplan-Tochter Mediaplus und hat sich seither um den Ausbau des Bestandskundengeschäfts sowie um New Business gekümmert. Nicht zuletzt Dank ihrer Arbeit konnte die Agentur im vergangenen Jahr ein signifikantes Wachstum verzeichnen, heißt es in der Mitteilung zu Baumanns Beförderung. Nähere Angaben zur konkreten wirtschaftlichen Situation des Standorts macht die Gruppe nicht.



Auch für das laufende Geschäftsjahr peilt die Geschäftsführung weiteres Wachstum an. Ziel sei es, den Standort kontinuierlich auszubauen und weiterzuentwickeln, sowohl das Kundengeschäft als auch das Team betreffend, teilt Pilot mit. Aktuell arbeiten bei der Münchner Niederlassung rund 40 Beschäftigte. Sie betreuen Kunden wie Meggle, Garmin, NFON, Merz und Bauer. Das Büro feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Im Spätsommer steht ein Umzug von Schwabing in die Gegend rund um die Münchner Großmarkthalle an."Pilot München hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt – Katharina ergänzt das Führungsteam hervorragend, und wir schaffen damit die besten Voraussetzungen für weiteres Wachstum am Münchner Standort", sagt Kristian Meinken, Geschäftsführer der Pilot Agenturgruppe, die ihren Stammsitz in Hamburg hat. Weitere Niederlassungen gibt es neben München in Berlin, Stuttgart, Nürnberg und Mainz. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 400 Mitarbeitende. mam