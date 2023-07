Avantgarde

Uwe Freytag kam von Burda zu Avantgarde

Die Münchner Agenturgruppe Avantgarde macht Uwe Freytag zum Geschäftsführer ihrer deutschen Stammniederlassung. Der ehemalige Managing Partner von Häberlein & Mauerer und Burda-Vermarkter ist bereits seit April an Bord und wurde mit Wirkung zum 1. Juli zum Deutschland-Chef berufen.

In dieser Funktion verantwortet er ein rund 150 Mitarbeitende starkes Team an den Standorten München, Stuttgart, Berlin und Köln. Sie betreuen Kunden wie Nio, Polestar, Danone, Alibaba und Porsche. Freytag berichtet an das Management Board der Avantgarde Group unter Leitung von CEO Marc Schumacher.





Der neue Deutschland-Chef verfügt über langjährige Erfahrung im Agenturmanagement, vor allem aus seiner Zeit bei Häberlein & Mauerer (heute: Haebmau). Dort betreute er unter anderem Kunden aus dem Lifestyle-Bereich wie Hugo Boss, Lacoste, Adidas, Levi's und Nespresso. "Ich bin sehr glücklich, dass wir Uwe Freytag (...) für uns gewinnen konnten. Besonders seine langjährige Erfahrung mit Luxus- und Premium-Brands in der DACH-Region ist eine wertvolle Bereicherung für unser Business", sagt Gruppenchef Schumacher. Ihm zufolge gehört es zu den Aufgaben von Freytag; "die Beratungsebene zu stärken und die bestehenden Geschäftsbereiche in Deutschland noch weiter in ein vollintegriertes Angebot an Agenturservices zu überführen".



Neuzugang Freytag hat Avantgarde nach eigenen Angaben schon länger auf dem Schirm. "Als gebürtiger Münchner begleite ich die Entwicklung dieser großartigen Agenturmarke seit drei Jahrzehnten aus nächster Nähe. Ich freue mich auf die vielfältigen Herausforderungen, die sich uns von Kundenseite rund um Brand Experiences und integrierte Kommunikation stellen", sagt er.

