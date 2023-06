Markenzeichen

Die neue Head of PR Clara Piroth und Managing Partner Jörg Müller-Dünow von Markenzeichen

Die Agentur Markenzeichen beruft Clara Piroth an die Spitze ihrer PR-Sparte. Damit verbunden ist die Beförderung von ihrer bisherigen Position als Senior Consultant zur Direktorin. In dieser Funktion leitet sie seit dem 1. Juni das PR-Geschäft der inhaberführten Gruppe.

In ihrer neuen Rolle arbeitet Piroth eng mit Managing Partner Jörg Müller-Dünow, der bislang die PR-Unit geführt hat, und dem Chef des Social-Media-Bereichs, Thomas Kochwaser, zusammen. "Ich freue mich sehr über die kontinuierliche, steile Entwicklung von Clara und bin überzeugt, dass wir mit ihr eine ausgezeichnete Fachfrau für PR in dieser für Markenzeichen wichtigen Position haben, die unser Profil in diesem Bereich schärfen und weiterentwickeln wird", sagt Mitinhaber Müller-Dünow.





Die Agentur Markenzeichen hat ihre Wurzeln im PR-Geschäft, deckt inzwischen aber auch andere Felder und Disziplinen ab. Im aktuellen Ranking der größten inhabergeführten Agenturen in Deutschland für das Jahr 2022 belegt die Gruppe mit einem Honorarumsatz von 12 Milionen Euro und 87 Mitarbeitern Platz 23. Teil der Gruppe sind auch die Agenturen Celeres, DJM und MAD Public Relations. Markenzeichen ist an den Standorten Frankfurt, Düsseldorf und Köln vertreten und beschäftigt inzwischen nach eigenen Angaben mehr als 100 Angestellte.



