© Publicis Katrin Spiegel

Gut siebzehn Jahre ihres Berufslebens hat Katrin Spiegel bei Agenturen der Omnicom-Holding verbracht. Nach acht Jahren bei BBDO zu Beginn ihrer Karriere landete sie - nach einer kurzen Stippvisite bei der inhabergeführten Agentur Jung von Matt - schließlich bei der Networkagentur DDB in Hamburg, wo sie in den letzten neun Jahren unter anderem den Vorzeigekunden Deutsche Telekom betreute. Doch jetzt muss DDB seine langjährige Top-Beraterin ersetzen. Die verlässt das Omnicom-Reich und schließt sich einem der großen Wettbewerber, der Publicis Groupe, an.