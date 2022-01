© Thomas Fedra Susanne Grundmann

The only way is up: Die Mediaagentur-Holding Omnicom Media Group verkündet den nächsten Karriereschritt für Susanne Grundmann. Die 40-Jährige steigt zum Chief Global Client Officer der OMG Germany auf und bekommt damit einen Sitz im obersten Management Board der Gruppe. Nach oben geht es auch für René Coiffard, der Grundmann als CEO von OMD Germany nachfolgt.