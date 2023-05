Stephan Winter steigt bei PHD Germany auf

Die Mediaagentur PHD Germany erweitert das Top-Management. Mit sofortiger Wirkung steigt Stephan Winter zum Chief Strategy Officer auf. Der 41-Jährige kommt aus den eigenen Reihen und verstärkt die oberste Führungsebene um CEO Sabine Knöpfel-Ruth.

Die Position des Strategiechefs wurde für Winter neu geschaffen. In dieser Rolle soll er das Profil von PHD im deutschen Markt weiter schärfen sowie die Bereiche Strategie und Innovation ausbauen. Zudem soll er sich um die agenturübergreifende Weiterentwicklung von Themen wie integrierte Kommunikationsplanung oder plattformbasiertes Arbeiten kümmern. Vor seiner jetzigen Berufung zum Chief Strategy Officer arbeitete Winter bereits als Managing Director bei der Omnicom-Tochter. Bevor er zu PHD Germany kam, war er bis 2016 als Director Media Consulting bei Wettbewerber Mediacom und davor einige Jahre für die Publicis-Agentur Zenith tätig.



"Mit Stephan habe ich meinen absoluten Wunschkandidaten für diese anspruchsvolle Rolle an meiner Seite – ich könnte mir keinen Besseren vorstellen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit ihm und unserem gesamten Managementteam inhaltlich und strukturell die richtigen Weichen zu stellen, um PHD konsequent und nachhaltig in eine erfolgreiche Zukunft zu führen", sagt Agenturchefin Knöpfel-Ruth. Der neue Strategiechefchef freut sich ebenfalls auf seine künftigen Aufgaben und erklärt: "Zukunftsweisende Lösungen und Technologien ganzheitlich in die Marken- und Performance-Kommunikation einzubringen, wird einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden schaffen, so dass auch hier mein Schwerpunkt liegen wird."PHD betreut unter anderem den Mediaetat von Volkswagen ( hier startet demnächst ein Pitch ) und konnte zuletzt Mandate von Aldi, Diageo, Unilever und Chanel gewinnen. In Deutschland ist die Agentur an den Standorten Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg vertreten und beschäftigt nach eigenen Angaben über 500 Mitarbeitende. Zum hiesigen Managementteam gehören neben CEO Knöpfel-Ruth und dem neuen Strategiechef Winter die vier Managing Directors Sissi Pflaum-Griffiths, Tobias Schichtel, Andreas Schmitt und Jan Kröger.