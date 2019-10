Sültmann hat in seiner beruflichen Laufbahn sowohl auf Agentur- als auch auf Vermarkterseite gerbeitet. Zuletzt war er Vorstand bei Yieldlab. Dort verantwortete er die Bereiche Sales und Marketing. Davor arbeitete er als Geschäftsführer bei der Dentsu-Aegis-Tochter Amnet. Weitere Stationen des gelernten Verlagskaufmanns waren das Marktforschungsunternehmen Nielsen sowie United Internet Media und Media Squares/Ad Pepper."Ich freue mich, dass wir mit Frank einen erfahrenen und versierten Marketing- und Digitalexperten für uns gewinnen konnten. Er bringt wertvolle Erfahrung aus vielfältigen Bereichen und eine dezidierte Kompetenz im Tech- und Digitalbereich mit", sagt COO Hinkel.OMD ist wie die Schwestermarke PHD Teil der Omnicom Media Group Germany. In Deutschland beschäftigt die Agentur mehr als 800 Mitarbeiter an insgesamt vier Standorten: Düsseldorf, Hamburg, München und Berlin. Ende vorigen Jahres konnte sie sich den Mediaetat von Daimler sichern. Im Comvergence-Ranking für das Jahr 2018 belegt die Gruppe mit einem Billing-Volumen von 1,42 Milliarden US-Dollar Platz 2 im deutschen Markt hinter Spitzenreiter Mediacom. mam