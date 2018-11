© Ogilvy

Isabelle Schnellbügel (Chief Strategy Officer), Chai Sinthuaree (CEO), Dennis Wachter (Head of Customer Experience, Innovation & Technology), Simon Usifo (Chief Delivery Officer, v.l.n.r.)

Zu den Ankerkunden, die der Neuzugang betreuen soll, zählen die Deutsche Bahn CRM, O2 und Nestlé. Wachter soll die großen Marken in erster Linie bei Technologie-Themen sowie strategischen Allianzen und Partnerschaften betreuen. Dabei soll er laut offizieller Mitteilung die Creative Studios der Agentur mit den Teilbereichen Digital & Physical Experiences, Content und Marketing Automation als Digitalexperte inhaltlich vorantreiben."Dennis ist ein Multitalent. Ob Customer Experience, Technologie, Innovation oder Beratung: Er wird ein signifikanter Treiber für modernes Marketing bei Ogilvy sein", sagt, Chief Delivery Officer bei Ogilvy Germany. "Vor allem beim Steuern unserer strategischen Partnerschaften und bei der Weiterentwicklung unserer Content-Konzepte, Digital & Physical Experiences und E-Commerce wird er mit anpacken."Dennis Wachter selbst freut sich auf seine neuen Aufgaben: "Die Themen digitale Experience, Technologien und Innovationen beschäftigen mich bereits seit 16 Jahren. Der tolle Spirit durch die junge Führung, der internationale Kontext und die neuen Strukturen bei Ogilvy bieten für mich eine hervorragende Grundlage, das Kapitel 'State of the digital Art'-Marketing auszubauen und für mehr Mehrwertigkeit und Bedeutsamkeit einzustehen."Wachter war bis zuletzt bei Philipp & Keuntje als Head of Digital und Executive Client Service Director tätig. Zu seinen weiteren Stationen zählen Elbkind und SinnerSchrader (heute Accenture Interactive). Wachter hat in seiner Laufbahn bislang Kunden wie Audi, LVMH, Techniker, die Deutsche Telekom, Allianz Global Investors, Carlsberg und die Hamburger Hochbahn betreut. tt