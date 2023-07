Castenow

Castenow entwickelt auch in Zukunft die Arbeitgeberkommunikation für die Bundeswehr

Die neuen Etathalter sind die alten: Die Agenturen Castenow und Crossmedia betreuen auch in Zukunft die Arbeitgeberkommunikation der Bundeswehr. Das hatte HORIZONT bereits in der vergangenen Woche vorab gemeldet. Da lief allerdings noch die Einspruchsfrist. Jetzt ist auch offiziell alles in trockenen Tüchern.

"Ich kann bestätigen, dass wir zusammen mit unseren Partnern den Zuschlag erhalten haben", sagt Agenturchefin Sabine Castenow. Die von ihr gef&uu