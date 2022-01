Die Markenstrategin Ludwig ist seit Oktober 2020 bei Odaline an Bord. Zuvor arbeitete sie bei Denkwerk sowie Weber Shandwick und betreibt einen eigenen Podcast zum Thema Influencer Marketing ("Influence!"). Nun wird sie neben dem Gründer-Trio Jan König, Marin Curkovic und Nico Combes vierte Geschäftsführerin der Agentur.



© Odaline

Die neue vierköpfige Geschäftsführung von Odaline: Nico Combes, Alina Ludwig, Marin Curkovic und Jan König (v.l.n.r.)

Die Managerin will in ihrer neuen Rolle das Thema Markenstrategie bei Odaline noch stärker in den Fokus rücken: "Wir werden wahrgenommen als Content- und Digitalpartner. Das ist gut, damit wachsen wir. Unser Anspruch ist die digitale Welt mit der Markenwelt zu verschmelzen – denn noch zu oft werden die Silos getrennt betrachtet." Dabei geht es Ludwig vor allem darum, Zielgruppen-Insights wie Werte, Merkmale und Interessensfelder zur Basis in der Arbeit mit den Kunden zu machen: "Das muss in der Zukunft fest in der Markenstrategie verankert sein, insbesondere um zur GenZ durchzudringen", so Ludwig.Zudem will die neue Geschäftsführerin Marken zu Plattformen entwickeln, die wie Creators arbeiten und Themen besetzen, die die Kommunikation der Kunden langfristig tragen. Beispiele dafür seien die Plattformen "GoTeam" von GoDaddy, #WieEinGourmet von Aldi Süd oder "Diving Deeper" von Vodafone. Ludwig: "Partnerschaften sind in der Markenführung 2022 essentiell – sowohl mit Creator*innen als auch mit Publishern."Odaline-Co-Gründer Nico Combes sagt zur Beförderung von Ludwig: "Es ist beeindruckend, wie Alina uns mit ihrer Perspektive und Expertise bereichert hat. Sie hat ein großartiges menschliches Gespür für Kommunikation und unsere Kund*innen haben absolutes Vertrauen in sie. Sie ist ein prägender Faktor dafür, wer wir als Agentur sind."