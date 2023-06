Nock Nock

Das Gründungsteam von Nock Nock: Alexander (Sascha) Kovrigin, Peter Fehler und Leonid Fishman (v.l.n.r.)

In Berlin geht ein neues Kreativstudio an den Start, das moderne Technologieunternehmen dabei unterstützen will, ihre Ideen in eine klare Sprache, eingängige Botschaften und einladende digitale Produkte zu übersetzen. Zu den Gründern von Nock Nock zählt der Stratege Alexander (Sascha) Kovrigin, ehemaliger Chef von Grabarz JMP.

Kovrigin war zwischen 2017 und 2022 bei Grabarz & Partner tätig, anfangs noch als Executive Strategy Director und Mitglied des Managements am