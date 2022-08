Warum die Branche ihre kreativen Ikonen verloren hat und was Togetherr dagegen tut

© YouTube Der ehemalige Global CMO von Burger King Fernando Machado (Activision Blizzard) gehört zu den Stars der Launch-Kampagne von Togetherr, in deren Zentrum der Dokumentarfilm "Kill Your Darlings" steht

Das israelische Freelancer-Start-Up Fiverr will mit seinen Dienstleistungen den Kreativmarkt revolutionieren. Bereits in Cannes hat es den Launch seines Tochterunternehmens Togetherr angekündigt. Es handelt sich dabei um eine Plattform, die kreative Top-Talente zusammenbringt, um gemeinsam an Kampagnen oder Pitches zu arbeiten. Die Teams werden entweder manuell oder von der unternehmenseigenen KI "Creative Gnome" ausgewählt, um sowohl Marken als auch Agenturen gezielt zu unterstützen.