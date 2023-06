Supreme Music

Kat Wyeth soll Supreme Music in Düsseldorf etablieren

Die Produktionsfirma Supreme Music, bekannt für musikalische Umsetzungen von Werbefilmen wie "The Wish" (Penny) und "Heimkommen" (Edeka), hat einen dritten Standort in Deutschland eröffnet. Ab sofort ist das Studio auch in Düsseldorf vertreten. An der Spitze steht die bisherige Produktionschefin von BBDO, Kat Wyeth.

Als Vice President of Growth & Strategy soll sie unter anderen das Wachstum von Supreme Music vorantreiben. Neben den Standorten in Berlin und Ham