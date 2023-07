GGH MullenLowe und Ferrero inszenieren moderne Familiendynamiken im neuen Milch-Schnitte-Werbespot

Die Milch-Schnitte ist ein Klassiker im Ferrero-Portfolio und seit 1978 in Deutschland auf dem Markt. Die Werbung für den süßen Snack ist dabei genauso bekannt wie die oft umstrittene Positionierung als leichte und gesunde Zwischenmahlzeit. Jetzt soll GGH MullenLowe die Milch-Schnitte neu positionieren.

Die allermeisten Erwachsenen kennen wohl noch die Milch-Schnitte-TV-Spots aus den späten 1990er und frühen 2000er Jahren mit Testimonials wie Ex-Tennisprofi Anke Huber und den Klitschko-Brüdern. Seither ist der Snack von Ferrero zwar nie von der (Werbe-)Bildfläche verschwunden, doch wirklich aufmerksamkeitsstarke Kampagnen, die im Kopf der Menschen bleiben, waren seither Mangelware. Das soll sich jetzt ändern. Denn der Süßwarenriese hat GGH MullenLowe, die schon länger zum Agenturpool des Unternehmens gehört, damit beauftragt, eine Kommunikationsplattform zu entwickeln, die die Milch-Schnitte modern und zeitgemäß positionieren und dabei den emotionalen Kern der Marke beibehalten soll.



Das Ergebnis ist eine TV- und Onlinekampagne, die zeigen soll, wie Familien heute ihr Miteinander leben. Dazu zeigen Kunde und Agentur einen Jungen, der in Ruhe Videospiele spielen will, während die kleine Schwester von ihm unbedingt ihre Lieblingsgeschichte vorgelesen bekommen möchte. Da ist Streit zwischen den Kindern eigentlich vorprogrammiert. Doch am Ende gibt es das Happy End - auch dank der Milch-Schnitte. Am Ende des 22-sekündigen Commercials steht die Botschaft "Soft wie eine Umarmung" und soll inhaltlich die Brücke schlagen zwischen dem Geschmackserlebnis einer Milch-Schnitte und dem Gefühl einer liebevollen Umarmung.