Ein 15-sekündiger TV-Spot steht im Zentrum der Kampagne

Sommer ist Kuchenzeit - das findet zumindest Dr. Oetker und startet eine Kampagne für seine Fertigkuchen. Der werbliche Auftritt des Bielefelder Lebensmittelkonzerns folgt einem Rezeptur- und Packungsrelaunch, wonach auch die Kommunikation neu aufgesetzt wurde.

Den Zuschlag für den Auftritt hat die Hamburger Agentur Häppy bekommen, die bereits seit einigen Jahren zu den festen Partnern von Dr. Oetker im Bereich Backen und Kuchen zählt. In der aktuellen Kampagne dreht sich alles um die Botschaft "Unser Kuchen heißt Dr. Oetker". Dazu hat das Team um Häppy-Kreativdirektor Matthias Walkenhorst ein flexibles Kampagnenkonzept entwickelt, das es erlaubt, einzelne Produkte und Produktgruppen zu kommunizieren, um Inhalte zielgenau auszusteuern und damit unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen.

Im Zentrum des ersten Kampagnenflights steht ein 15-sekündiger TV-Spot, der Lust auf die kleinen Rührkuchen der Marke machen soll. Der vonin Hamburg unter der Regie vonproduzierte Spot läuft ab 1. Juni auf reichweitenstarken TV-Sendern und wird online als Pre- und Mid-Roll sowie auf Youtube eingesetzt. Für die Mediaplanung ist Pilot in Hamburg verantwortlich.

Flankierend werden über eine digitale Segmentierung nach Anlässen und Zielgruppen in den sozialen Medien potenzielle Kundinnen und Kunden gezielt angesprochen. Hier stehen neben den kleinen Rührkuchen auch die Brownies sowie die Produktrange "My Sweet Table" im Fokus., Executive Manager Marketing Cake Germany bei Dr.Oetker sagt: "Mit unserem breiten Sortiment bieten wir für jede Zielgruppe und jeden Anlass den perfekten Kuchen und laden zu emotionalen gemeinsamen und individuellen Genussmomenten ein. Unsere neue Kommunikation spiegelt das in gelungener und ansprechender Art und Weise wider."ergänzt: "Kuchen löst viele positive Gefühle aus. Jeder Mensch verbindet damit schöne Augenblicke und Erlebnisse. Mit kleinen authentischen Storys wecken wir die Lust aufs unkomplizierte Genießen."