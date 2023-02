Wie TLGG mitteilt, soll Garn das gesamte Etatgeschäft aus der Unit heraus neu gestalten und mit Fokus auf die kreative Leistung vor dem Hintergrund digitaler Innovationen und Transformation ausbauen. In der Unit, die die Managerin leitet, werden ganzheitliche Positionierungsstrategien für die Agenturkunden entwickelt.



"Unser Anspruch ist es, unseren Kund:innen die beste Beratung zu bieten und mit kreativer Exzellenz aufzuwarten. Wir setzen auf ein starkes Team von Kreativen, die selbst Early Adopter sind, was die neusten Trends und Innovationen angeht – wie beispielsweise Generative AI oder Web3-Technologien. So können wir für Marken digitale und zukunftsfähige Produkte entwickeln", sagt Annabelle Jenisch, Mitglied der Geschäftsleitung bei TLGG. "Wir freuen uns, Annika Garn für uns gewonnen zu haben, denn sie bringt die nötige Erfahrung mit, um nicht nur diesen Anspruch mitzutragen, sondern auch Kund*innen zu akquirieren, die diese einfordern."Garn bringt für ihre neue Aufgabe sowohl Erfahrungen in der ganzheitlichen Kundenberatung als auch in der Leitung von großen Teams mit. Sie kommt von Ogilvy, wo sie die Mondelez-Marke Milka im deutschen und österreichischen Markt betreute. Davor war sie als Unit-Lead bei Heimat für Kunden wie Ferrero oder Nestlé zuständig. Zu ihren weiteren Stationen zählen M&C Saatchi, Achtung und Serviceplan.TLGG wurde 2008 in Berlin gegründet, beschäftigt heute rund 250 Mitarbeitende und hat inzwischen ein zweites Büro in New York. Zu den Kunden der Agentur gehören unter anderem das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Swisscom und One. TLGG wird von CEO Christoph Bornschein geführt. tt