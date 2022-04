© Grabarz & Partner Isabel Gabor übernimmt bei Grabarz & Partner die neu geschaffene Position des Creative Directors Diversity

Ihr persönliches Engagement für mehr Diversität in der Werbebranche hat Isabel Gabor einen neuen Job beschert, der in dieser Form wahrscheinlich einzigartig in der deutschen Agenturlandschaft ist: Die Texterin ist ab sofort Creative Director Diversity bei Grabarz & Partner.