Auf internationaler Ebene gibt es bei Wunderman Thompson schon länger ein eigenständiges Angebot für Healthcare Marketing. Jetzt bringt die WPP-Tochter diesen Ableger auch nach Deutschland. An der Spitze der insgesamt 50 Mitarbeitende starken Einheit stehen Maximilian Ofer, Christian Grandi und Nicola Seitz. Mit dem Schritt will die Agentur ihr Know-how in diesem Bereich bündeln und vom weiter wachsenden Pharma- und Healthcare-Geschäft profitieren.