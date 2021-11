NamasTee® von Teekanne #entspanntanders

Ziel des vonentwickelten Auftritts "Entspannt anders" für Teekannes neue Marke NamasTee ist es, weitere Märkte und Zielgruppen zu erobern. Gelingen soll das mit der Botschaft, dass Achtsamkeit keinen starren Regeln folgen muss, sondern einfach das ist, was jeder Einzelne für sich daraus macht."Wer Achtsamkeit hört, denkt sofort an Yoga, Klangschalen, Meditation. Und in jeder zweiten Zeitschrift finden sich Tipps für mehr Achtsamkeit im Leben. Doch die Menschen interpretieren Achtsamkeit auf viel individuellere Art und Weise. Die einen hören Podcasts beim Yoga, die anderen spielen Schlagzeug, wieder andere verlieren sich in künstlerischen Aktivitäten", sagt Ricardo DiStefano. "Wir wollten daher mit den gängigen Konventionen rund um Achtsamkeit brechen. Und mit NamasTee ein konkretes Identifikations- und Haltungsangebot an unsere Zielgruppe schaffen."