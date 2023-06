Weischer

Der Young-Lions-Wettbewerb fand parallel zum Kreativfestival der Cannes Lions zwischen dem 19. und 23. Juni statt

Sieben Zweierteams sind dieses Jahr fürs "Team Germany" zum Nachwuchswettbewerb der Cannes Lions gefahren. Zwei von ihnen konnten sich am Ende über Auszeichnungen freuen: Das Print-Team holt Silber, das PR-Team Bronze.

Während der Festivalwoche in Cannes müssen die Young-Lions-Anwärterinnen und -Anwärter innerhalb von 24 Stunden die anspruchsvolle Aufgabe bewältigen und ein echtes Kundenbriefing für eine gemeinnützige Organisation umsetzen und der Jury präsentieren. Dabei war die internationale Konkurrenz im Nachwuchswettbewerb so groß wie nie: Insgesamt gab es laut den Veranstaltern 70 Länder, die ambitionierte Juniorinnen und Junioren an die Côte d'Azur schickten.