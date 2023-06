Kreativclubs

ADC of Europe schlüpft unter das Dach des New Yorker One Clubs

Mega-Fusion in der Award-Welt: Der ADC of Europe (ADCE), die Dachorganisation von 22 lokalen Kreaticlubs in 20 europäischen Ländern, schließt sich mit dem New Yorker One Club zusammen. Damit entsteht eine Non-Profit-Organisation, die rund 9.100 …