Die trübe Ausblick schickt die Publicis-Aktien auf Talfahrt. Sie büßten im Laufe des Tages bis zu 14 Prozent ihres Wertes ein. In ihrem Sog verloren auch andere Marketing- und Medienwerte deutlich, beispielsweise Wettbewerber WPP mehr als 4 Prozent. CEO Sadoun begründet die Bilanz mit "Transitionskosten", die größere negative Auswirkungen auf das 3. Quartal hatten als erwartet. Auf die Gewinne soll das allerdings nicht durchschlagen. So rechnet Publicis weiter mit einer operativen Marge von 17,3 Prozent. Große Hoffnungen richten sich vor allem auf die weitere Integration des CRM-Dienstleisters Epsilon, den Publicis im Frühjahr für eine Rekordsumme von mehr als 4 Milliarden US-Dollar erworben hat.



Gleichwohl schraubt die Holding die Erwartungen für das kommende Jahr herunter. Rechnete man bislang mit Umsatzzuwächsten in Höhe von 4 Prozent, nennt der Konzern nun eine Spanne für den organischen Umsatz von minus 2 bis plus 1 Prozent. Mit Schwierigkeiten hat die Gruppe, wie auch Wettbewerber WPP, unter anderem in den USA zu kämpfen. Hier ging der Umsatz im 3. Quartal um 3,6 Prozent zurück, in Deutschland fiel der Umsatz in diesem Zeitraum sogar um 5,3 Prozent. Für die ersten neun Monate ergibt sich im deutschen Markt ein Umsatzminus von mehr als 8 Prozent.Publicis steht hierzulande vor einem größeren Umbau. Es wird damit gerechnet, dass die operativen Agentureinheiten weiter zusammenrücken beziehungsweise wo es geht zusammengelegt werden. Auch Media und Kreation sollen strukturell enger verzahnt werden. Mitte der Woche wurde bekannt, dass Andrea Albrecht, hiesige Chefin der Publicis-Tochter Leo Burnett, das Unternehmen verlässt. mam