Pilot

Michael Frank (1967 bis 2023)

Die Agenturbranche verliert einen weiteren prominenten Manager. Der frühere Chef und Partner der Serviceplan-Tochter Plan.Net, Michael Frank, ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb er nach längerer Krankheit im Alter von 56 Jahren am Montag vergangener Woche. Die Trauerfeier findet am heutigen Mittwoch statt.

Frank stand viele Jahre an der Spitze der von ihm mitgeprägten Digitalagentur und v erantwortete als Sprecher der Geschäftsführung unter anderem die Unternehmensentwicklung, New Business, Unternehmenskommunikation sowie die Bereiche Innovation/Kreation und strategische Führung. Insgesamt war er über 15 Jahre in verschiedenen Funktionen für die Serviceplan-Gruppe tätig und übernahm auch Aufgaben auf Holding-Ebene. Vor seiner Zeit bei der Inhaberagentur arbeitete er unter anderem für KNSK, Scholz & Friends und im Sportmarketing.