Design Bridge

Design Bridge and Partners ist aus dem Merger mit Superunion hervorgegangen

Mitte 2022 kündigte WPP an, seine Branding-Agenturen Superunion und Design Bridge zusammenzulegen - unter dem Label Design Bridge and Partners. Anfang 2023 ging das fusionierte Unternehmen offiziell an den Start. Nach dem Abgang von CEO Tobias Phleps ist jetzt auch bekannt, wer die Geschäfte in Deutschland führt.

An der Spitze der deutschen Niederlassung steht ab sofort CEO Frank Nas. Er ist seit vielen Jahren Managing Director von Design Bridge in den Niederla