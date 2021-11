Stefan Schulte und Hendrik Heine geführte

"Mit Thjnk haben wir eine Agentur gefunden, die unsere Bedürfnisse verstanden hat und diese auch in Form von einer Kampagne umsetzen kann", begründet Simon Paustian, Head of Agency Brands beim Hamburger Distributeur Borco, die Entscheidung im Pitch. Auch beim Spirituosenhersteller Roust sieht man der Zusammenarbeit mit Freude entgegen. "Mit Thjnk und Borco haben wir die perfekten Partner, um unseren globalen Appell 'Raise Your Standards' zielgerichtet und ansprechend für unsere Konsumenten in Szene zu setzen", sagt Dominic Buecker, Area Director bei Roust Germany. Ziel sei es, "den Standard in Vodka auf ein neues Level zu heben. Dafür steht unser Russian Standard Vodka", so Buecker weiter.Bei Thjnk Berlin bringt der Etatgewinn mehr Abwechslung auf der Kundenliste. Bislang ist die vonAgentur mit ihren 37 Kreativen für Marken wie Apollo, Audi, Austrian Airlines, Ikea, Römerquelle und Specialized tätig. Im August 2021 hatte die Agentur in einem Pitch zudem Mobile.de gewonnen . mas