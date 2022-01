Wie Aldi mit Antoni 99 sein Profil als Discount-Pionier schärfen will

© Imago / MiS Antoni 99 soll dabei helfen, dass wieder mehr bei Aldi eingekauft wird

Das Jahr 2021 lief für Discount-Marktführer Aldi (Nord und Süd zusammen) nicht besonders gut. Der HORIZONT-Schwestertitel "Lebensmittel Zeitung" schätzt das Umsatzminus in Deutschland auf 4 Prozent, in einem um ein Prozent rückläufigen Segment. Dass die ehrgeizigen Manager in Essen und Mülheim diese Bilanz nicht auf sich sitzen lassen wollen, liegt auf der Hand.