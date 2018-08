Škoda

Für den Autobauer wird unter dem Dach der Agentur ein eigenes Team etabliert, dass bis zu 25 Mitarbeiter umfassen soll. Die operative Leitung liegt bei Management Supervisor Mario Reetz und Executive Creative Director Jan Prupach. Die erste große Kampagne füraus der Feder von Thjnk Düsseldorf wird im September zu sehen sein. Der Auftritt wirbt für das modellübergreifende Serviceangebot der tschechischen Volkswagen-Tochter. Mit dem internationalen Etat des Autobauers, den Thjnk vor kurzem zusammen mit der Agentur Optimist gewonnen hat, hat das Düsseldorfer Büro allerdings nichts zu tun.Aktuell arbeitet das Team am Rhein auch an einer Kampagne für den Neukunden Orthomol sowie an einer Produkteinführung für den ebenfalls erst kürzlich gewonnenen Auftraggeber Melitta Single Portions. Das neue Produkt soll Mitte bis Ende 2019 auf den Markt kommen. Worum es dabei geht, ist noch geheim. Ebefalls noch nicht bekannt ist, wie es bei der Schwesteragetur Bobby & Carl weitergeht, die exklusiv für den Joint-Venture-Partner Thyssen-Krupp arbeitet und ebenfalls von Kai Röffen geführt wird. Sie will sich im kommenden Jahr für weitere Kunden öffnen. mam