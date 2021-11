Mit der neuen siebten Generation des Multivan will Volkswagen den Transporter als komplett neues Fahrzeug inszenieren, das die Herausforderungen an die moderne Automobilität der Zukunft optisch wie technisch meistern und dabei seiner jahrzehntelang aufgebauten berühmten DNA trotzdem treu bleiben soll.



Um diesem Anspruch gerecht zu werden und den Multivan als Sprungbrett in die Moderne zu inszenieren, hat Grabarz & Partner für seinen langjährigen Stammkunden eine neue Kampagne unter dem Motto "Welcome to a new world" entwickelt. In dem 30-sekündigen Hauptspot des Auftritts rücken Kunde und Agentur dazu Menschen aus verschiedenen Generationen in den Mittelpunkt, die der Multivan - gewissermaßen als Familientreffpunkt der etwas anderen Art - zusammenführt. Zudem erklärt Volkswagen Nutzfahrzeuge in mehreren Kurzspots etwa das neue Design des Multivan, Features wie Connectivity sowie die digitalen Assistenzsysteme und fortschrittliche Antriebstechnologien wie E-Hybrid."Als reiner 'Peoplemover' markiert der neue Multivan auch für die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge den Aufbruch in eine neue Zeit", erklärt Stefan Pfeiffer, Marketingleiter bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. "Erstmals hat der Multivan eine komplett neue Plattform bekommen, um das Fahrzeug, das wie kein zweites für Freiheit steht, noch perfekter an die Kunden und Kundinnen und ihre automobilen Wünsche anzupassen. Mit der Kampagne zum Launch rückt dieser Fokus auf die Menschen klar in den Vordergrund."