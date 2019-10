© M-Medienfabrik Matthias Brestrich wechselt von Mediacom zu M-Medienfabrik

Die zum Mittelbayerischen Verlag gehörende M-Medienfabrik in Regensburg hat die Führungsmannschaft erweitert. Als Leiter der auf Corporate Publishing spezialisierten Agentur ist seit kurzem Matthias Brestrich an Bord. Der 43-Jährige kommt von Mediacom, wo er zuletzt das Berliner Büro verantwortete. In seiner neuen Funktion berichtet er an Geschäftsführer Michael Kusch.