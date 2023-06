Mit Kaminski in Cannes

Mirko Kaminski macht den Cannes-Check auf der RTL-Party

In Cannes grassiert die "Fomo" – die Fear of missing out. So viele Vorträge, Events und vor allem Partys! Da kann man schnell mal was verpassen. HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski hat sich auf die Strandparty von RTL und AdAlliance gesneakt und …