Mirko Kaminski ist mit Deloitte-CCO Reza Ramezani am Strand von Cannes ins Mini-Einhorn-Planschbecken gestiegen

Im vergangenen Herbst wechselte Reza Ramezani als Chief Creative Officer von der Agentur Track zu Deloitte. Im Strand-Interview mit HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski an der Croisette erklärt Ramezani, wieso er als Kreativer bei dem Beratungsriesen genau richtig ist und warum Unternehmen wie Deloitte bei den Cannes Lions immer wichtiger werden.

Mit Reza Ramezani, Chief Creative Officer bei Deloitte Central Europe, ist Achtung-CEO Kaminski für HORIZONT in den Einhorn-Kinderpool gestiegen. Am Plage Macé, dem öffentlichen Strand direkt vor dem Palais des Festivals, kündigt Ramezani an, mit der Beratung in Cannes jetzt auch Löwen gewinnen zu wollen. Und zwar vor allem in einer ganz speziellen Disziplin. Zudem berichtet er, wie es sich als Kreativer mitten unter Unternehmensberatern arbeiten lässt und ob sein Team und er ebenfalls mit den hohen Tagessätzen einer Unternehmensberatung abgerechnet werden. Und der Kreative, der zuvor in Agenturen wie Jung von Matt, Ogily und Track arbeitete – schildert, inwieweit ihn die anderen Kreativen in Cannes als Repräsentanten einer internationalen Consultingfirma überhaupt ernst nehmen.