HORIZONT

Mirko Kaminski hat sich am German Beach umgehört - hier bei Francisca Maass -, was den Deutschen in Cannes in diesem Jahr so richtig auf den Zeiger gegangen ist

Zum Abschluss der Cannes-Woche hat HORIZONT-Videoreporter und Achtung-Chef Mirko Kaminski noch mal ein echtes Aufreger-Video produziert. Beim German Beach von Weischer kommt in Cannes die deutsche Werbe-Community zusammen. Kaminski hat unter den Gästen nachgefragt, was sie die Woche über in Cannes so richtig auf die Palme gebracht hat. Es gab erstaunliche Antworten.

Teilen