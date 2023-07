Mirko Kaminski hat Pinterest-Deutschlandchef Martin Bardeleben zum Strandkorb-Interview auf Fehmarn getroffen

Lange wollte Pinterest seine Nutzerinnen und Nutzer in erster Linie inspirieren. Jetzt soll das Netzwerk zur Shopping-Plattform werden. Wie das gelingen soll, erklärt Pinterest-Deutschlandchef Martin Bardeleben im Strand-Interview mit HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski auf Fehmarn.

Pinterest hat weltweit monatlich mehr als 460 Millionen aktive Nutzer. In Deutschland sind es 17,4 Millionen monatliche Unique Visitors. Hier gibt es reichweitenstarke Creators wie auf anderen Plattformen auch – zum Beispiel SammyDemmy (DIY-Ideen), Henri Purnell (Häkeln) und FeedMeDaily (Rezepte). Und hier werben Marken wie Home24, Vodafone, Otto, Lego, Biomarkt, und Edeka. Es muss nur eben visuell funktionieren.

Mirko Kaminski fragt Martin Bardeleben im Fehmarn-Interview, ob es ihn betrübt, dass in Mediaagenturen und Marketingabteilungen so viel über TikTok und Instagram gesprochen wird, aber noch wenig über Pinterest. Das ändere sich gerade, so die Antwort von Bardeleben. Zudem erklärt der Manager, wie Marken auf Pinterest wirklich punkten können, und erzählt, dass Reisen auf Pinterest gerade zum großen Thema wird. Dabei geht es auch um Fehmarn.