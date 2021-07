Michael Trautmann ist einer der bekanntesten Köpfe der deutschen Marketing- und Werbebranche: Der ehemalige Audi-Marketingchef und Thjnk-Gründer hat sich mittlerweile ganz dem großen Trendthema New Work verschrieben. Zusammen mit Christoph Magnussen hat er den Podcast "On The Way To New Work" aus der Taufe gehoben, gründete das Sport-Start-up Hyrox und die Beratungsfirma New Work Masterskills. Im Gespräch mit HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski auf Fehmarn erläutert der ehemalige Windsurfer, wie er einem fehmarnschen Landwirt New Work erklären würde, was er jungen Gründer*innen rät und welche Fehler er als Gründer und Manager keinesfalls erneut machen würde.