Mirko Kaminski im Gespräch mit Martin Stolz

Stationäre Läden? Können eigentlich dicht machen. Weil ja ohnehin das gesamte Geschäft ins Internet abwandert. Dass der Abgesang auf das Kaufhaus zumindest mancherorts nichts mit der Realität zu tun hat, zeigt das Interview, das HORIZONT-Videoreporter und Achtung!-Chef Mirko Kaminski mit Martin Stolz auf Fehmarn geführt hat.

Es ist kurios: Seit die 35 Stolz-Kaufhäuser im Norden Deutschlands ihren Online-Shop abgestellt haben, läuft es so gut wie nie zuvor. Denn: Im E-Commerce liefen nur Verluste auf. Inhaber Martin Stolz – vor 35 Jahren startete er mit den 2 Kaufhäusern seines Vaters – hat sich auf die Kernstärke besonnen und eröffnet derzeit zusätzlich zu den 35 bestehenden jährlich ein bis zwei neue Stolz Kaufhäuser in Urlaubsorten entlang von Nord- und Ostsee. Und das in einer Zeit, in der andere Kaufhaus-Marken kranken oder gar ganz verschwinden.