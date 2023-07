HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski im Gespräch mit dem globalen Ingo-Kreativchef Tobias Ahrens

Tobias Ahrens, globaler CCO der aus Schweden stammenden Ogilvy-Tochter Ingo, ist einer der bekanntesten deutschen Kreativen. Im Strand-Interview mit Mirko Kaminski auf Fehmarn erklärt er unter anderem, wie er große Ideen findet und wie wichtig ihm goldene Cannes-Löwen noch immer sind.

Tobias Ahrens, Global Chief Creative Officer der Boutique-Agentur Ingo, freut sich immer noch riesig über den Erfolg seines Teams beim diesjährigen Cannes Lions Festival. In der Königsdisziplin Film gewann die Agentur mit "Proudly Second Best" – einer Kollaboration mit David Madrid für Ikea – einen goldenen und einen silbernen Löwen. Außerdem holte sich Ingo The Agency zweimal Silber in Out of Home und einmal Silber in Print.