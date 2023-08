HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski im Strandkorb-Gespräch mit Martina Lindner, Herausgeberin des Fehmarn Magazins

Print siecht dahin? Von wegen! Martina Lindner, Herausgeberin des Fehmarn Magazins , schwört und konzentriert sich darauf. Im Strandkorb-Interview mit HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski auf Fehmarn erklärt sie, wie sie die Printausgabe am Leben hält, wie sich die Anforderungen an das Magazin verändern und welchen Werbekunden sie gerne hätte.

Martina Lindner ist Chefin des vielleicht kleinsten Insel-Verlags der Welt. Ihr Magazin kommt nur einmal jährlich heraus und hat eine Auflage von gut 80.000. Und Lindner macht alles: Sie ist Herausgeberin, Chefredakteurin, Marketing- und Vertriebsleiterin. Und Social Media macht sie auch selbst – aber erstmal nur ein bisschen und auch nur, "wenn es sich gerade ergibt".



Denn in erster Linie geht es um Print und die Präsenz des Magazins in Restaurants, Pensionen, Hotels und Ferienwohnungen. Da das Magazin – kommendes Jahr wird es 15 Jahre alt – aber so gut ankommt und Urlaubsgefühl auch über die Insel hinaus exportiert, startet Lindner jetzt ein Abo-Modell. Dann kann das Fehmarn Magazin auch in Briefkästen in Gelsenkirchen, Stuttgart und Leipzig landen. Vor allem schalten lokale Unternehmen Anzeigen, aber auf einen nationalen Anzeigenkunden ist Lindner sehr stolz.