HORIZONT

HORIZONT-Videoreporter eröffnet die Fehmarn-Interviews im Sommer 2023 mit dem Gespräch mit Benedikt Böckenförde von Visual Statements

In Freiburg will Visual Statements in Kürze eine Social Media Academy eröffnen und die Stadt im Breisgau zu einer deutschen Social-Media-Hochburg machen. Im ersten Interview mit HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski auf Fehmarn in diesem Sommer erklärt Gründer Benedikt Böckenförde, wie das gelingen soll.

Teilen



Schon jetzt ist das Unternehmen von CEO Böckenförde in den sozialen Netzwerken umtriebig und erfolgreich, dabei aber nicht wirklich einer Schublde zuzuordnen. Visual Statements betreibt selbst Kanäle und Marken wie "Lieblingsmensch", "Vollzeitprinzessin" oder "Mimimi" und erreicht damit nach eigenen Angaben monatlich 30 Millionen Menschen. Läuft bestimmter Content besonders gut, wird er auf Tassen, Anhänger, Taschen oder T-Shirts gedruckt und online verkauft . So verkauft das Unternehmen zum Beispiel jährlich 2,5 Millionen Postkarten über den Einzelhandel – und online unter anderem T-Shirts mit aufgedruckten Sprüchen wie "Not your Ernst." oder "Ich brauche keinen Mittelfinger. Bei mir reicht ein Blick."